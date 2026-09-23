Німеччина хоче отримати від США дозвіл на виробництво ракет для ЗРК Patriot

Влада ФРН домагається від США дозволу на складання на німецьких підприємствах передової версії ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми чітко дали зрозуміти (...), що пропонуємо допомогу в задоволенні попиту на цю та інші системи американського озброєння за рахунок розгортання виробничих ліній у Європі та Німеччині", – наводить слова міністра The Financial Times (FT).

Видання нагадує, що європейський розробник і виробник ракетних систем MBDA незабаром почне збирати за ліцензією в Баварії ракети PAC-2 для ЗРК Patriot. Однак американська сторона не виявляє бажання організувати спільне виробництво більш досконалих перехоплювачів PAC-3.

Минулого тижня Пісторіус і глава Пентагону Піт Гегсет підписали угоду про спільне виробництво американських озброєнь у Європі. Однак, уточнив голова Міноборони ФРН, тема PAC-3 у цих домовленостях описана в "абстрактних термінах". Він зазначив, що потрібні подальші переговори, а також необхідно врегулювати питання, пов'язані з правами на інтелектуальну власність.

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що має намір обговорити, зокрема, питання можливого складання ракет для ЗРК Patriot в Україні.

Влітку американський президент заявляв, що Вашингтон поки що не ухвалив рішення про видачу Києву ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Він зазначав, що йдеться про складне озброєння, і тому "треба бути обережним при видачі дозволу на його виробництво".