Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Сумах зросла до 7, один із них у тяжкому стані – МВА

Усі семеро постраждалих внаслідок масованого ворожого авіаудару КАБами по Сумах ушпиталені, стан одного з них лікарі оцінюють як тяжкий, повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в Телеграм.

"7 людей на цей час отримали поранення внаслідок масованого ворожого авіаудару КАБами по Сумах. Усі травмовані шпиталені, отримують необхідну медичну допомогу", – зазначається в повідомленні Кривошеєнка у середу.

Раніше очільник Сумської ОВА, Олег Григоров інформував, що в результаті удару російських військ керованими авіабомбами в місті відомо про чотирьох постраждалих.