Два вантажні потяги в Польщі наїхали на бетонні блоки на коліях, пошкодивши передні елементи локомотивів

Два вантажні поїзди, які вчора, 22 вересня, рухалися у протилежних напрямках, в населеному пункті Єдланка Луківського повіту (Польща) наїхали на бетонні блоки, розташовані на коліях, внаслідок чого було пошкоджено передні захисні елементи на обох локомотивах.

"Жоден із поїздів не зійшов із рейок, а машиністи не постраждали", – йдеться у повідомленні польської поліції у Facebook.

Після інциденту рух поїздів на цій ділянці було призупинено.

Зазначається, що у зв'язку із підозрою щодо порушення безпеки залізничної інфраструктури на місці працювали відповідні підрозділи, зокрема співробітники повітового управління поліції в Лукові, детективи воєводського управління поліції в Любліні та поліцейські підрозділи по боротьбі з тероризмом.

Поліція уточнила, що попередній огляд, проведений під наглядом прокурора, не виявив наявності вибухових речовин. Триває провадження за ст.173 польського Кримінального кодексу щодо спричинення катастрофи на наземному транспорті.