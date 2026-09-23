Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Два вантажні потяги в Польщі наїхали на бетонні блоки на коліях, пошкодивши передні елементи локомотивів

1 хв читати
Додати як джерело

Два вантажні поїзди, які вчора, 22 вересня, рухалися у протилежних напрямках, в населеному пункті Єдланка Луківського повіту  (Польща) наїхали на бетонні блоки, розташовані на коліях, внаслідок чого було пошкоджено передні захисні елементи на обох локомотивах.

"Жоден із поїздів не зійшов із рейок, а машиністи не постраждали", – йдеться у повідомленні польської поліції у Facebook.

Після інциденту рух поїздів на цій ділянці було призупинено.

Зазначається, що у зв'язку із підозрою щодо порушення безпеки залізничної інфраструктури на місці працювали відповідні підрозділи, зокрема співробітники повітового управління поліції в Лукові, детективи воєводського управління поліції в Любліні та поліцейські підрозділи по боротьбі з тероризмом.

Поліція уточнила, що попередній огляд, проведений під наглядом прокурора, не виявив наявності вибухових речовин. Триває провадження за ст.173 польського Кримінального кодексу щодо спричинення катастрофи на наземному транспорті.

#польща #потяги #нч
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна готова зробити свій внесок у забезпечення безпечного судноплавства та продовольчої безпеки у Чорному морі, якщо Росія також готова на реальні…

Читати
Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває всі стрічки новин на своєму сайті www.interfax.com.ua через технічні проблеми, які виникли у провай…

Читати