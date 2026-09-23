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Ексголові Касаційного господарського суду повідомлено про підозру у легалізація майна на 26 млн грн – НАБУ

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Ексголові Касаційного господарського суду повідомлено про підозру у легалізація майна на 26 млн грн – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

"У період 2021-2022 років підозрюваний набув у власність активи на загальну суму близько 26 млн грн. Йдеться про будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки", – повідомляє НАБУ в Телеграм у середу.

За даними Бюро, аби приховати незаконне походження коштів та справжнього власника активів, ексголова суду залучив до злочинної схеми свою підлеглу, яка фактично виконувала обов'язки його секретаря. "Незаконно набуте майно офіційно реєстрували на її матір, що дозволяло маскувати сліди злочину та легалізувати активи", – наголошується в повідомленні.

Про підозру у вчиненні злочину повідомлено також колишній підлеглій судді та її матері.

#касація #підозра #суддя #набу #сап
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