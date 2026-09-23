Глава МВС: для результатів у євроінтеграції маємо змінити законодавство і зробити ефективними правоохоронні органи

Напрацювати законодавчі зміни і зробити правоохоронні органи ефективними необхідно задля досягнення конкретних результатів на шляху до європейської інтеграції, зазначає міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Міністр повідомив, що провів онлайн-зустріч із представниками Єврокомісії на чолі з Вольфгангом Нозаром – керівником підрозділу з питань управління, верховенства права та фінансової допомоги Генерального директорату з питань розширення та Східного сусідства. За його словами, це вже третя зустріч протягом року. "Продовжуємо предметний діалог щодо впровадження реформ та виконання зобов'язань України на шляху до членства в ЄС", – написав Вигівський у Телеграм в середу.

Він зауважив: "Для МВС європейська інтеграція є одним із ключових напрямів роботи. Маємо напрацювати законодавчі зміни для досягнення конкретних результатів: сильних інституцій, ефективних правоохоронних органів та європейського рівня безпеки для громадян".

За словами міністра, повномасштабне російське вторгнення не зупиняє рух у цьому напрямі. "Разом із виконанням бойових завдань на фронті ми продовжуємо розбудову системи внутрішньої безпеки", – запевнив Вигівський.

Він подякував представникам Європейської комісії за конструктивний діалог та послідовну підтримку України на шляху до ЄС.