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Вже 43 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ, двоє людей загинули – мер

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Вже 43 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ, двоє людей загинули – мер

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на зросла до 43 людей, двоє людей загинули, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Телеграм.

"Уже 43 постраждалих від атаки ворога на Київ 23 вересня. Двоє людей загинули", – написав Кличко

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