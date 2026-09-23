Вже 43 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ, двоє людей загинули – мер

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на зросла до 43 людей, двоє людей загинули, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Телеграм.
"Уже 43 постраждалих від атаки ворога на Київ 23 вересня. Двоє людей загинули", – написав Кличко
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на зросла до 43 людей, двоє людей загинули, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Телеграм.
"Уже 43 постраждалих від атаки ворога на Київ 23 вересня. Двоє людей загинули", – написав Кличко
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