Вантажне судно зазнало нападу в Ормузькій протоці, двоє людей постраждали – UKMTO

Вантажне судно зазнало удару під час проходження через Ормузьку протоку, повідомляє в середу Управління морських торговельних перевезень Великої Британії (UKMTO).

У результаті влучання невстановленого боєприпасу на борту виникла пожежа, судно втратило хід і дрейфує. У відомстві додали, що всі члени екіпажу були евакуйовані. Також повідомляється про двох постраждалих.

Наразі триває розслідування інциденту. Даних про шкоду довкіллю не надходило.

Суднам рекомендовано дотримуватися обережності під час проходження цього району та повідомляти UKMTO про будь-яку підозрілу активність.