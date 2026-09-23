Киянина, який передавав ворогу дані про ТЕЦ і військових, засуджено до 15 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора 49-річного киянина визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про ТЕЦ в Києві та військових.

"Прокурори довели, що чоловік співпрацював із представниками білоруських та російських спецслужб і передавав їм розвіддані про місця розташування Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури Києва", – повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в середу.

За даними прокуратури, співпраця чоловіка із ворожими спецслужбами розпочалася у травні 2025 року з листування у Телеграм. "Місцевий різноробочий потрапив у поле їхньої уваги після публікації прокремлівських коментарів у тeлеграм-каналах. Уже в жовтні він почав виконувати розвідувальні завдання – збирати інформацію та передавати координати об'єктів у столиці", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають в прокуратурі, чоловік знімав периметр київської ТЕЦ на камеру мобільного телефона з вікна власної квартири. "Після російських обстрілів він проводив дорозвідку поблизу об'єкта, щоб з'ясувати його технічний стан та наслідки ударів", – уточнюють у відомстві.

Також, згідно з повідомленням, чоловік фотографував місця розташування українських військових та передавав інформацію про їхні локації. Дані надсилав через телеграм-канали та чат-боти, які використовували білоруські й російські спецслужби, зокрема чат-бот прикордонного комітету Республіки Білорусь.

"За виконання завдань чоловік розраховував на подальшу "евакуацію" з України. До втечі він готувався заздалегідь – зібрав тактичний рюкзак із необхідними речами для нелегального перетину державного кордону", – наголошують в прокуратурі.

Правоохоронці викрили його розвідувальну діяльність та затримали за місцем проживання у Києві. Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.