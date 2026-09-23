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Панама вперше приєдналася до саміту Кримської платформи – Зеленський

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Панама вперше приєдналася до саміту Кримської платформи – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Цього року до міжнародного саміту Кримської платформи приєдналися понад 60 учасників, серед них 16 лідерів з усіх континентів, зокрема, вперше взяла участь Панама, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні тут присутні понад 60 учасників, серед яких 16 лідерів з усіх континентів, і вперше Панама – ми дуже раді бачити вас, а також Тринідад і Тобаго беруть участь; представництво постійно зростає, і сьогодні воно найпотужніше за всі роки існування "Кримської платформи"", – сказав Зеленський на саміті Кримської платформи у середу.

Президент наголосив, що Україна хоче, щоб Росія була притягнута до відповідальності за свої злочини щодо людей, які знаходяться під тимчасовою окупацією та утримуються у в'язницях і таборах РФ.

За словами глави держави, Кримська платформа об'єднує людей, які розуміють, що є ще надія, і "це сьогодні має значення не лише в моральному сенсі".

"Світ бореться з кризою вартості життя, з жахливим зростанням цін на енергоносії та продукти харчування – все це неминуче повертає нас до Криму, адже саме там усе почалося багато років тому, до речі, у 2014 році", – зазначив Зеленський.

"Наш Крим, перебуває в центрі діяльності Путіна та всіх криз, що випливають із бойових дій у Чорному морі. Якби Росія не вкрала Крим, якби Путін не перетворив Крим на джерело війни та величезну військову базу в Україні, дизельне паливо та нафта зараз вільно переміщалися б Чорним морем, так само, як це було до війни Путіна проти нас", – наголосив президент.

#кримськаплатформа #панама #президент
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