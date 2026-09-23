Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Атака російського FPV забрала життя жителя Дружківки, ще один поранений – МВС

1 хв читати
Додати як джерело

Один чоловік загинув, ще один дістав тяжких поранень у місті Дружківка Донецької області внаслідок атаки російського FPV-дрона, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу.

За даними МВС, двоє цивільних везли велосипедом воду, коли російський FPV-дрон атакував їх: один чоловік загинув на місці, інший зазнав тяжких поранень.

За інформацією відомства, пораненого на дорозі помітили бійці бригади "Хижак" Національної поліції. Вони евакуювали чоловіка броньованою машиною та передали медикам.

#донецька #жертви #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна готова зробити свій внесок у забезпечення безпечного судноплавства та продовольчої безпеки у Чорному морі, якщо Росія також готова на реальні…

Читати
Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває всі стрічки новин на своєму сайті www.interfax.com.ua через технічні проблеми, які виникли у провай…

Читати