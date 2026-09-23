Атака російського FPV забрала життя жителя Дружківки, ще один поранений – МВС

Один чоловік загинув, ще один дістав тяжких поранень у місті Дружківка Донецької області внаслідок атаки російського FPV-дрона, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу.

За даними МВС, двоє цивільних везли велосипедом воду, коли російський FPV-дрон атакував їх: один чоловік загинув на місці, інший зазнав тяжких поранень.

За інформацією відомства, пораненого на дорозі помітили бійці бригади "Хижак" Національної поліції. Вони евакуювали чоловіка броньованою машиною та передали медикам.