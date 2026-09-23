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Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

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Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна готова зробити свій внесок у забезпечення безпечного судноплавства та продовольчої безпеки у Чорному морі, якщо Росія також готова на реальні кроки у напрямку деескалації, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми погоджуємося на режим проходу, який може забезпечити безпеку, і зараз чекаємо на відповідь Росії. Україна готова зробити свій внесок у забезпечення спокійного, безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі, якщо Росія також готова вжити реальних кроків у напрямку деескалації", – сказав Зеленський на шостому саміті Кримської платформи у середу.

Він додав, що "з чогось треба починати", і РФ має зі свого почати з поваги до інших країн. "Неповага почалася з Криму в 2014 році, коли Росія вторглася до Криму. Тому не може бути повного повернення до нормального життя без Криму, без відновлення безпеки, захисту людей і їхніх життів, звільнення ув'язнених, яких утримує Росія, та повернення до основних принципів міжнародного права", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що зараз Україна працює над забезпеченням безпеки продовольчого коридору в Чорному морі та експорту інших товарів, які дійсно потрібні світовим ринкам. Він подякував Європі, США, Туреччині, Єгипту й іншим країнам світу, хто намагається допомогти у цьому.

"Ми обговорили це з нашими партнерами, багато хто вже долучився до роботи з забезпечення продовольчої безпеки та безпечної навігації в Чорному морі. Єгипет, Індія, Туреччина вже запропонували нам варіанти, і вони викладені на папері", – сказав Зеленський.

#зеленський #безпека #судноплавство
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