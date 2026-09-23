McDonald's до кінця 2036р. виділить $8,5 млрд на підтримку франчайзі

Американська компанія McDonald's Corp. планує надати підтримку своїм франчайзі на близько $8,5 млрд у період до 2036 року включно, йдеться в її пресрелізі.

Зокрема, $5 млрд буде надано у період до 2030 року включно.

Заходи будуть вжиті в рамках запущеної в червні програми NEXT, орієнтованої на підвищення якості продукції, рівня сервісу та ефективності ресторанів. Вони покликані прискорити модернізацію, впровадження технологій та операційні покращення в закладах. Зокрема, франчайзі отримають допомогу, пов'язану з оплатою оренди.

Завдяки цим заходам компанія розраховує підвищити валову ефективність ресторанів на 250 базисних пунктів. Передбачається, що це забезпечить середньостатистичному американському ресторану додатковий грошовий потік у розмірі близько $100 тис. на рік і дозволить йому окупити інвестиції за чотири роки.

McDonald's також прогнозує, що розширення мережі ресторанів наступного року забезпечить 2,5%-ий внесок у зростання їхнього сукупного обороту (system-wide sales), а до 2030 року цей внесок знизиться до 2%, до того ж загальні та адміністративні витрати (G&A) становитимуть близько 1,9% загального обороту мережі. Операційна рентабельність до 2030 року очікується в діапазоні 50-56% (low-to-mid 50%). Базові капітальні витрати у 2027-2030 роках заплановано на рівні $3 млрд на рік, ще $1,5-2 млрд виділятиметься на підтримку франчайзі.

Крім того, компанія заявила про намір до 2030 року збільшити частки ринку в категоріях курки та напоїв на 1,5 процентного пункту та зберегти лідерство в категорії яловичини.

Мережа McDonald's налічує понад 46 тис. закладів у більш ніж 100 країнах. Близько 95% ресторанів перебувають у власності та під управлінням незалежних місцевих власників бізнесу.

Акції компанії подорожчали на 0,7% під час попередніх торгів у середу. Напередодні вона також підвищила квартальні дивіденди на 3,8%.