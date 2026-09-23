Трьом військовим повідомлено про підозру у справах, пов’язаних зі зброєю та боєприпасами - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у межах спецоперації «Стоп трафік» повідомили про підозру трьом військовослужбовцям на Рівненщині та Житомирщині у справах, пов’язаних зі зброєю та боєприпасами, інформує ДБР.

"На Рівненщині посадовець Нацгвардії незаконно зберігав близько 200 бойових патронів. Боєприпаси виявили під час перевірки його автомобіля прикордонниками та поліцейськими", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в середу.

Ще один військовослужбовець, за інформацією відомства, втратив ввірений йому пістолет із набоями. "За попередніми даними, це сталося під час святкування у компанії малознайомих людей", - уточнюють у Бюро.

На Житомирщині сержант військової частини, за даними слідства, налагодив продаж зброї та боєприпасів.

"Він продавав як «трофейну» зброю, так і озброєння, що перебувало на балансі військової частини. Щоб приховати нестачу, зброю позначав як використану або знищену під час виконання бойових завдань", - зазначають в ДБР.

В повідомленні уточнюється, що військовий за автомати просив близько $2 тис., а комплекти боєприпасів продавав по $500. За даними слідства, таку діяльність він розпочав навесні 2026 року після повернення з передової.