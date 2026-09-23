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У Сумах внаслідок удару РФ КАБами постраждали 4 людини, пошкоджені цивільні об'єкти та автомобілі – обладміністрація

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У Сумах внаслідок удару РФ КАБами постраждали 4 людини, пошкоджені цивільні об'єкти та автомобілі – обладміністрація

Чотири людини дістали поранення внаслідок удару російських військ керованими авіабомбами по Сумах, також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, житловий сектор, нежитлова забудова та автомобілі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Попередньо, зафіксовано три удари по Зарічному районі міста", – написав Григоров у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, ворог атакував житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури та нежитлову забудову. Пошкоджені автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.

"Чотирьох поранених уже доставили до лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – зазначив очільник ОВА.

#наслідки #постраждалі #атака #суми
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