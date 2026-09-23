Російський дрон пошкодив історичну будівлю критого Залізничного ринку в Києві

Російський дрон у середу, 23 вересня, влучив у модерністську будівлю біля Центрального вокзалу в Києві, відому містянам як "Шайба", у споруді спалахнула пожежа.

Модерністська експериментальна будівля з підвісним дахом була зведена 1973 року як експериментальний критий Залізничний ринок за проєктом архітекторки Алли Аніщенко. Круглий об'єм діаметром 52 м мав три рівні: цокольний, перший поверх і балкон, загалом близько 140 торгових місць.

Як нагадав український краєзнавець Семен Широчин, ринків таких конструкцій було споруджено лише шість, а після зносу ринку "Анжи-базар" в Махачкалі їх залишилося п'ять: всі – в Україні, два з них – у Києві. Друга подібна споруда у столиці – універсам на Печерській площі (1984 р).

Наприкінці 80-х ринок "Залізничний" перетворили на магазин "Океан", у 1990-х тут працювала Київська універсальна біржа, а згодом приміщення займав супермаркет "Велика Кишеня".

У 2022 році всередині споруди гурт Kalush Orchestra зняв тизер пісні Stefania, з якою тоді ж переміг на Євробаченні.

У березні 2025 року до департаменту охорони культурної спадщини Києва подали облікову картку виявленого об'єкта культурної спадщини, але охоронний статус споруда отримати не встигла.