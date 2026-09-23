Внаслідок ворожих ударів по Києву 2 людини загинули, ще 36 зазнали поранень – поліція столиці

23 вересня через ворожу атаку безпілотників у столиці загинули двоє людей, ще 36 мешканців отримали поранення, повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі в середу.

В повідомленні зазначається, що в місті пошкоджено АЗС, будівлю бізнес-центру, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобілі.

"Зокрема, на одній з локацій сталося повторне влучання", – уточнюють в поліції.

На місцях ударів продовжують працювати поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби.

Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину РФ проти мирного населення.

"У разі повторного оголошення повітряної загрози, закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки!, – закликають у поліції столиці.