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Внаслідок ворожих ударів по Києву 2 людини загинули, ще 36 зазнали поранень – поліція столиці

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Внаслідок ворожих ударів по Києву 2 людини загинули, ще 36 зазнали поранень – поліція столиці

23 вересня через ворожу атаку безпілотників у столиці загинули двоє людей, ще 36 мешканців отримали поранення, повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі в середу.

В повідомленні зазначається, що в місті пошкоджено АЗС, будівлю бізнес-центру, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобілі.

"Зокрема, на одній з локацій сталося повторне влучання", – уточнюють в поліції.

На місцях ударів продовжують працювати поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби.

Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину РФ проти мирного населення.

"У разі повторного оголошення повітряної загрози, закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки!, – закликають у поліції столиці.

#київ #дрони #постраждалі
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