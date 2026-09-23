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Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі

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Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі
Фото: Unsplash

В середу, 23 вересня, вертоліт Мі-8 Збройних сил РФ порушив повітряний простір Польщі, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Повідомляється, що інцидент стався об 11:08 на північ від населеного пункту Бранево.

"Вертоліт здійснював політ з Калінінградської області. Він вторгся в польський повітряний простір на максимальну глибину близько 300 м і перебував у ньому протягом 42 секунд", – йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

Зазначається, що політ вертольота відстежували радіолокаційні системи Збройних сил РП. Були підняті в повітря винищувачі, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності.

"Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони. Екіпажі систем протиповітряної оборони Республіки Польща ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи в постійній готовності до забезпечення безпеки польського повітряного простору", – наголосили в командуванні.

#росія #повітряний #простір #порушення #польща
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