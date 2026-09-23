Освітній омбудсмен закликала не зменшувати видатки держбюджету-2027 року на укриття

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала не зменшувати видатки державного бюджету на 2027 рік на будівництво укриттів в закладах освіти.

"Маємо погіршення безпекової ситуації через часті повітряні тривоги як у місті Києві, так і в Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях. Більшу частину навчального часу діти змушені проводити в укриттях, де досить часто неможливо повноцінно організувати навчання. Через це заклади освіти мусять переходити на дистанційне або змішане навчання, яке погіршує якість освіти та психологічний стан дітей і впливає на їх соціалізацію", – йдеться в заяві омбудсмена.

Вона заявляє, що проєкті держбюджету на 2027 рік закладено лише 3,7 млрд грн, порівняно з 6 млрд грн (5 млрд – для закладів загальної середньої освіти, 1 млрд – для закладів дошкільної освіти) у 2026 році.

У зв'язку з цим, Лещик закликає зберегти фінансування на укриття на рівні минулого року, а за можливості збільшити такі видатки у 2027 році, порівняно з 2026 роком.

Також вона закликає розглянути питання виділення такої субвенції на укриття не лише в закладах загальної середньої освіти, а й у закладах професійної освіти, адже навчити робітничої професії в дистанційному форматі досить складно.

"А також продовжити виділення коштів на укриття закладів дошкільної освіти, адже це забезпечує доступ дітей до дошкільної освіти та можливість батькам працювати, що підтримує економіку нашої країни", – йдеться в повідомленні.

Крім того, для громад вона пропонує провести обмін досвідом щодо процедури отримання, розподілу субвенції між закладами освіти та її використання, тобто провести певне навчання для того, щоб громади врешті-решт брали кошти на укриття та будували їх.

"Створення безпечного освітнього середовища та збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу має бути одним із пріоритетів державної політики під час реалізації права на освіту в умовах воєнного стану", – заявила омбудсмен.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій виступає проти зменшення в проєкті державного бюджету на 2027 рік субвенції на будівництво укриттів в закладах освіти із 6 млрд грн в 2026 році до 3,7 млрд грн в 2027 році.