ДБР повідомило про підозру ще одному фігуранту, причетному до підкидання наркотиків екскомандиру "Маґури"

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру ще одному фігуранту справи, причетному до підкидання наркотиків колишньому командиру батальйону "Маґура" Олександру Ширшину.

В повідомленні на сайті ДБР в середу зазначається, що громадянин України, відомий в кримінальних колах як так званий "медвежатник", відкрив автомобіль військового, використовуючи спеціальні знання, здобуті в кримінальних колах, і забезпечив таким чином іншим трьом підозрюваним військовим доступ до салону автомобіля, де ті сховали наркотичні засоби та психотропні речовини.

"Це було частиною заздалегідь спланованої спроби дискредитувати екскомбата та домогтися його притягнення до кримінальної відповідальності зі штучно створеними "доказами", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, учасники схеми не лише підкинули заборонені речовини, а й самі повідомили про них правоохоронцям, після чого передавали їм маршрут пересування військового.

В ДБР нагадують, що раніше було встановлено трьох фігурантів, які незаконно стежили за екскомандиром та збирали про нього конфіденційну інформацію.

"Їхньою метою була дискредитація командира: проникнення до його автомобіля, підкидання наркотиків та подальше залучення ВСП і поліції для затримання військового зі штучно створеними "доказами", – уточнюють в Бюро.

Для реалізації цього плану зловмисники підшукали особу, яка мала відкрити чужу автівку.

"У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року фігуранти проникнули до автівки потерпілого біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи. Після цього вони повідомили працівників поліції та Військової служби правопорядку про наявність у машині "заборонених речовин"", – нагадують у Бюро.

В повідомленні уточнюєтсья, що коли військовий сів у авто та рушив у справах, зловмисники продовжували стежити за ним і передавати маршрут правоохоронцям. У Харкові транспортний засіб зупинили працівники поліції, які під час огляду "виявили" заздалегідь підкинуті речовини.

Викритому ще одному учаснику повідомлено про підозру у пособництві незаконного проникнення до іншого володіння особи (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України).

Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

В ДБР наголошують, що розслідування здійснюється у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили трьох діючих військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, організували провокацію із підкиданням наркотиків екскомандиру "Маґури" Олександру Ширшину.

Суд взяв підозрюваних під варту із альтернативою застави.