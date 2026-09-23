Зеленський: У Києві внаслідок російської атаки поранені 24 людини, РФ перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки по Києву поранені 24 людини, а російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Від ранку триває ліквідація наслідків російських ударів по Києву. Багато дронів запустили росіяни по місту, значна частина з них реактивні", – написав Зеленський у дописі, поширеному у Facebook у середу.

За його словами, Росія продовжує перетворювати на мішені цивільну й критичну інфраструктуру, зокрема фармацевтичні підприємства, заправки, залізницю, об'єкти зв'язку та торговельні центри.

"Станом на зараз відомо, що дві людини загинули. Ще 24 поранено. Мої співчуття рідним та близьким", – зазначив президент.

Він також повідомив, що удари були зафіксовані по містах і громадах восьми областей.

"Під час кожної зустрічі на Генасамблеї ООН працюємо, щоб підтримка України була. І не менш важливий справедливий санкційний тиск на Росію", – наголосив Зеленський.

За його словами, фактично всі партнери України погоджуються, що за таких ударів, поки триває війна, не час для слабкості: "Важливо, щоб санкції були сигналом для Росії та, зокрема, її олігархів, що війну треба закінчувати, а не пересиджувати".