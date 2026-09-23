Римський Колізей закрили на один день через нещасний випадок

Колізей, розташований в італійській столиці, призупинив роботу на один день у зв'язку з загибеллю працівника, повідомляє Associated Press.

За повідомленням пресслужби археологічного парку, 22-річний співробітник, який спеціалізувався на висотних роботах із використанням альпіністського спорядження, прокладав кабелі для системи освітлення, однак під час роботи впав і загинув.

Свої співчуття у зв'язку з загибеллю Моретті висловила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Прем'єр-міністр висловила сподівання на те, що причину нещасного випадку вдасться встановити якомога швидше.