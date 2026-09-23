Посадовцю ДПСУ повідомлено нову підозру за хабарництво на постачанні дронів – САП

За процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про нові підозри посадовцю Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та власнику приватної компанії у справі про хабарництво на постачанні дронів.

В телеграм-каналі в середу САП повідомляє, що в травні поточного року посадовця та власника компанії викрили на вимаганні $1 млн.

"На сьогодні їм додатково інкриміновано надання неправомірної вигоди та легалізацію незаконних коштів (ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець Адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ.

"Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства. Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн", – йдеться в повідомленні.

В САП зазначають, що, дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його підприємства.

Однак, як уточнюють в антикорупційній прокуратурі, новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн.

"У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу", – пояснюють в САП.

Згідно з повідомленням, оскільки плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру.

Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору. Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з Адміністрацією відомства", – наголошують в САП.

Розмір неправомірної вигоди складав $1 млн, тобто, 5-10% від загальної суми майбутнього договору, кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.

За інформацією антикорупційної прокуратури, директор товариства-переможця висунув свою умову – особисто зустрітись зі службовцями ДПСУ.

"Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що задля збереження зв'язків з прикордонниками власник компанії-конкурентки вирішив надати частину цих коштів, перерахувавши на криптовалютний гаманець посадовця ДПСУ 50 тис. одиниць Tether (USDT), що складає понад 2,1 млн грн за курсом НБУ", – уточнюють в САП.

Також, як інформують в антикорупційній прокуратурі, встановлено, що посадовець ДПСУ неодноразово отримував та легалізовував незаконні доходи.

"Так, впродовж січня – квітня 2026 року він перевів понад 15,4 млн грн у криптовалюту Tether USD (USDT). Частину цих активів він конвертував у готівку, за яку згодом купив автомобіль "Mercedes-Benz GLC 300", який оформив на дружину", – йдеться в повідомленні.