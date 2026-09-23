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На Донеччині внаслідок ранкового удару РФ загинуло 4 людини, 4 поранено, під завалами може бути 8 людей – ОВА

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На Донеччині внаслідок ранкового удару РФ загинуло 4 людини, 4 поранено, під завалами може бути 8 людей – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Щонайменше чотири людини загинули та ще чотири дістали поранення внаслідок ранкового удару російських військ по селищу Олександрівка Донецької області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні о 10 ранку росіяни скинули на селище 4 авіабомби", – написав Філашкін у телеграм-каналі в середу.

Як зазначив очільник ОВА, серед постраждалих також дитина 2021 року народження: "Щонайменше 4 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Олександрівці. Серед поранених – дитина 2021 року народження".

Внаслідок удару зруйновано багатоповерховий будинок. Ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адміністративну будівлю та шість автомобілів пошкоджено.

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще вісім людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження.

#донецька #жертви #атака
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