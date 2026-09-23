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Події

На Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, серед них дитина – ОВА

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Російські окупанти вдень в середу, 23 вересня, врадили по Володимирівці Запорізької області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни завдали по селу два удари КАБами. Пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки. Поранено двох жінок, двох чоловіків та 13-річного хлопчика. Усім надають необхідну допомогу", – написав Семікін в телеграм-каналі.

Він закликав мешканців прифронтових громад не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та, за можливості, перебувати в укриттях.

#постраждалі #атака #запоріжжя
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