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Українські розробники протезів зможуть отримати до 8 млн грн грантової підтримки – Мінсоцполітики

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Українські розробники протезів зможуть отримати до 8 млн грн грантової підтримки – Мінсоцполітики
Фото: https://bazaznan.protezhub.com/

Український фонд стартапів та Brave1 за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України запускають грантову програму "Інноваційне протезування".

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, максимальний розмір гранту для одного розробника становить 8 млн грн.

Обсяг фінансування залежатиме від рівня готовності технології: до 2 млн грн – на тестування ідеї та проведення досліджень; до 4 млн грн – на створення лабораторного зразка, проведення інженерних та користувацьких випробувань; до 8 млн грн – на створення прототипу, лабораторні випробування та підготовку розробки до наступного етапу оцінки відповідності й сертифікації.

Зокрема, програма охоплює рішення для протезування верхніх і нижніх кінцівок, зокрема біонічні, електронні та механічні системи; компоненти для протезів – електроніку, приводи, акумуляторні системи та механічні вузли; а також технології персоналізації, зокрема із застосуванням 3D-друку.

Подати заявку на участь у програмі можна через портал Українського фонду стартапів: https://portal.usf.com.ua/

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#гранти #розробники #протези
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