Міносвіти: Ще зарано говорити про ефективність і необхідність програми безоплатного харчування усіх учнів 1-11 класів

В Міністерстві освіти і науки України заявляють, що наразі ще зарано говорити про ефективність і необхідність програми безоплатного гарячого харчування усіх учнів 1-11 (12) класів, до кінця жовтня завершаться всі перевірки.

"Загалом про якісь підсумки ефективності і необхідності цієї програми, напевно, робити зарано. Наразі ведуться перевірки з двох боків: Держпродспоживслужба робить рандомні, без попередження, перевірки шкільного харчування: чи якісне воно, чи відповідає санітарним регламентам; з іншого боку працює Державна служба якості освіти, яка зробить комплексне дослідження до кінця жовтня про те, як харчування об'єдналося разом з освітнім процесом, як це відбувається в школі. Ба більше, будуть збирати відгуки від учнів і батьків: що вони думають про таке харчування", – сказала заступниця міністра освіти Анастасія Софієнко на комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у середу.

Таку відповідь в Міністерстві надали на запитання члена комітету Наталії Піпи (фракція "Голос"), за словами якої, програма безкоштовного харчування для учнів всіх класів шкіл не виглядає ефективною.

Вона зазначила, що у сьогоднішньому форматі існує ряд недоліків: багато продуктів йдуть у відходи через небажання дітей харчуватися; у школах існує необхідність працювати довше, щоб нагодувати всі класи; у частини шкіл спроможності їдалень в рази менші, ніж кількість учнів.

Крім того, Піпа звернула увагу, що в частині країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) взагалі немає безкоштовного харчування в школах, бо немає такої опції для старшокласників.

Як повідомлялося, із вересня безоплатне гаряче харчування почали отримувати усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 млн дітей, а на програму в 2026 році передбачено 14,4 млрд грн, а на 2027 рік планується закласти 19,4 млрд грн.

На початку вересня прем'єр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики перевірити на місцях якість організації харчуваннядля учнів 1-11 класів.

21 вересня перші результати нерепрезентативного опитування Державної служби якості освіти України засвідчили, що понад 80% опитаних батьків українських школярів повідомили, що їхні діти харчуються у школі на регулярній основі, ще майже 15% роблять це час від часу.