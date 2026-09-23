Центральний банк Індонезії залишив ключову ставку на рівні 5,75% на третьому засіданні поспіль

Банк Індонезії залишив базову процентну ставку без змін за підсумками засідання в середу, що відповідало очікуванням ринку.

Як йдеться в повідомленні регулятора, ставка за семиденними операціями зворотного РЕПО залишена на рівні 5,75% річних.

Індонезійський ЦБ залишив ставку на цьому рівні вже третє засідання поспіль. За попередні три засідання, одне з яких було позачерговим, він підвищив ставку загалом на 100 базисних пунктів для стабілізації курсу індонезійської рупії.

Ставки за депозитами та кредитами overnight у середу були залишені регулятором на рівні 4,75% та 6,5% відповідно.

"Ухвалене рішення відповідає нашій стратегії зміцнення стабільності рупії в умовах, як і раніше, високого зовнішнього тиску, а також утримання інфляції в цільовому діапазоні 1,5-3,5% у 2026 та 2027 роках і підтримки сталого економічного зростання", – заявила нова голова індонезійського ЦБ Дестрі Дамаянті.

Її затвердили на цій посаді парламентом країни 1 вересня.

ЦБ зберіг прогноз зростання економіки Індонезії на 2026 рік у діапазоні від 4,9% до 5,7%. Інфляція, згідно з прогнозом регулятора, залишиться в цільовому діапазоні, що становить 2,5% плюс-мінус 1 процентний пункт.

У серпні споживчі ціни в країні зросли на 3,19% у річному вимірі.

Рупія додає 0,1% у парі з доларом за підсумками засідання центробанку. Зниження її курсу з початку цього року становить 6,3%.