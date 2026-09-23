У Києві локалізують забруднення струмка Сирець та озера Кирилівського після атаки РФ – КМДА

У Києві фахівці локалізують незначне забруднення струмка Сирець та озера Кирилівського, яке виникло після пошкодження промислового об'єкта внаслідок російської атаки 22 вересня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в Телеграм.

Після гасіння пожежі та дощу залишки нафтової емульсії з поверхонь пошкодженого об'єкта потрапили до системи поверхневого стоку. Фахівці зафіксували на поверхні струмка тонку нафтоводну плівку товщиною 0,5 мікрона.

Для визначення фактичного рівня забруднення та оцінки його впливу на водні об'єкти фахівці відібрали проби води. За результатами лабораторних досліджень визначать подальший комплекс необхідних заходів.

"Унаслідок атаки зірвано утримуючий бон, який відмежовував витік струмка і локалізував забруднення на озері. Фахівці ДСНС України відновили розподільчий утримуючий бон на озері. Водночас утримуючий бон на струмку витримав навантаження та продовжує стримувати забруднення", – йдеться в повідомленні, поширеному відомством у середу.

Фахівці КП "Плесо" розчистили зливостокову решітку, демонтували зірвані сорбційні бони та встановили нові.