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Єврокомісія взяла до уваги виключення із санкційного списку Усманова та Фрідмана, але не коментує причин цього рішення

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Єврокомісія взяла до уваги виключення із санкційного списку Усманова та Фрідмана, але не коментує причин цього рішення
Фото: Creative Commons BY 4.0

В Європейській комісії взяли до уваги рішення держав-членів Європейського союзу виключити з санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, але не коментують це рішення по суті.

Про це у середу в Брюсселі, коментуючи відповідне рішення Ради ЄС ухвалене у вівторок, сказав речник Європейської комісії з питань розширення Крістіан Віганд.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи "не виставляє цей факт ЄС слабким", він сказав: "ЄС знову продемонстрував єдність, підтвердивши чинні санкції проти Росії. Ми також беремо до уваги рішення держав-членів скасувати санкції щодо окремих осіб".

Речник наголосив, що цього разу також були посилені зобов'язання ЄС, продовживши дію санкцій не на звичні 6 чи 12 місяців, а на 36 місяців, тобто на три роки. "Це також чіткий сигнал Росії про необхідність змінити поведінку, оскільки цей тиск зберігатиметься в довгостроковій перспективі", – зауважив Віганд.

Відповідаючи на запитання, чому саме було ухвалене це рішення, він констатував, що обговорення санкцій "є конфіденційними й цілком залежать від держав-членів". "Тому з принципових міркувань ми не можемо публічно коментувати зміст цих дискусій. Тож на цьому я й зупинюся", – підсумував речник Єврокомісії.

Віганд не став коментувати той факт, що у середу вранці в Азербайджані з в'язниці було звільнено громадянина Франції, як і можливість для Європейської комісії надати державам-членам ЄС рекомендації щодо поїздок до цієї країни. (Раніше з'явилася інформація про те, що саме Франція наполягала на виключенні із санкційного списку Усманова через можливість обміну на звільнення із в'язниці в Азербайджані французького громадянина – ІФ-У.)

#єврокомісія #фрідман #усманов #коментар
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