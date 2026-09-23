Залізничні вокзали Києва не зазнали ушкоджень через атаки – "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожої атаки у середу залізничні вокзали столиці не зазнали ушкоджень, серед іншого, фіксуються затримки поїздів, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини, повідомило АТ "Укрзалізниця".

"Ворог масово атакував Київ. Наш моніторинговий центр посилено відстежував ситуацію, завдяки чому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів", – повідомила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі.

Зазначається, що поїзди Kyiv City Express здійснюють рух повним кільцем із затримками в межах 10-30 хв.

На сайті "Укразалізниці" уточнюється, що станом на 13:14 найбільше затримуються поїзди № 233/234 Кривий Ріг-Головний – Чернівці та №293/294 Кривий Ріг-Головний – Рахів – на 9 год. 8 хв., тоді як №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль та №3/4 Дніпро-Головний – Ужгород – на 6 год. 26 хв.

Крім того, в компанії наголосили, що наразі залізниця повертається до роботи у стандартному режимі, однак у разі оголошення повітряної тривоги просить пасажирів обов'язково перебувати в укритті.

"Якщо через повітряну тривогу ви не встигнете на свій рейс, ми за цим же квитком довеземо вас іншим поїздом ", – додали в залізниці.

Як повідомляла посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в соцмережі X, внаслідок ранкового російського удару по Києву пошкоджено пасажирські потяги та залізничні об'єкти.