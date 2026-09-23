Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Фармкомпанія "Дарниця" з міркувань безпеки не коментує деталі пошкоджень внаслідок обстрілу

1 хв читати
Додати як джерело
Фармкомпанія "Дарниця" з міркувань безпеки не коментує деталі пошкоджень внаслідок обстрілу

Фармкомпанія "Дарниця" з питань безпеки не коментує деталі пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу, повідомила директорка ради директорів компанії Катерина Загорій.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає", - написала вона у фейсбуці.

"Прохання - не постити нічого", - додала Загорій.

Як повідомлялося, у середу, 23 вересня, Київ зазнав чергової масованої атаки російських дронів. Згідно з офіційними даними КМВА та повідомленнями медіа, удари та падіння уламків у Дарницькому районі зафіксовані по АЗС та об'єкту транспортної інфраструктури.

У червні поточного року російська масована атака балістичними ракетами по Києву пошкодила виробничі потужності фармацевтичного заводу компанії. Постраждалих не було.

#фармкомпнія #дарниця #прильот
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває всі стрічки новин на своєму сайті www.interfax.com.ua через технічні проблеми, які виникли у провай…

Читати