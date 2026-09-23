СБУ та Нацполіція викрили ще 4-х проросійських інтернет-агітаторів, серед них – паламар та блогер

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів у різних регіонах України: паламаря із храму УПЦ (МП), блогера, працівника оборонного заводу та лаборантку клініки.

В телеграм-каналі в середу СБУ зазначає, що зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та розпалювали міжнаціональну ворожнечу всередині України.

"Так, у Києві викрито церковного прислужника одного з храмів УПЦ (МП), який закликав до захоплення столиці України. Як з'ясувало розслідування, паламар поширював агітацію ворога у власному Телеграм-каналі", – інформує відомство.

Також, за даними української спецслужби, фігурант активно публікував у чатах популярних соцмереж коментарі на підтримку збройних угруповань РФ та кремлівського режиму.

"Крім нього у місті затримано блогера, який закликав у Фейсбуці до фізичної ліквідації представників однієї з національних меншин та підпалу їхніх культових споруд", – йдеться в повідомленні.

Також, як уточнює СБУ, у цьому інтернет-ресурсі фігурант погрожував військовослужбовцям Сил оборони та їхнім родинам.

Крім того, згідно із повідомленням, у Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила працівника місцевого оборонного заводу, який у телеграм-каналах агітував окупантів до "показового" ракетного удару по Києву та Львову.

Ще однією фігуранткою, а інформацією. СБУ, є лаборантка місцевої приватної клініки. "Вона заперечувала російські обстріли Запоріжжя та поширювала дезінформацію про бойову роботу Сил оборони", – зазначається в повідомленні.

Для цього, фігурантка використовувала декілька фейкових акаунтів у Телеграмі, а також у заборонених соцмережах "Одноклассники" та "ВКонтакте".

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством, вчинена з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості); ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності).

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва, а також Запорізької та Київської обласних прокуратур.