Прикордонники пояснили ситуацію із затриманням хасида: чоловік має громадянство України і був у розшуку

Державна прикордонна служба України прокоментувала поширену у медіа інформацію про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана, зазначивши, що затриманий мав подвійне громадянство.

"Іноземні громадяни під час перетину державного кордону не перевіряються прикордонниками щодо перебування на військовому обліку в Україні. Крім того, Державна прикордонна служба України не проводить мобілізаційних заходів у пунктах пропуску через державний кордон", – повідомляє пресслужба ДПСУ в телеграм-каналі.

Затриманий чоловік, наголосили прикордонники, є громадянином України.

"Під час прикордонного оформлення було встановлено, що зазначена особа також має громадянство України. При цьому у відповідних обліках військовозобов'язаних містилися відомості про її перебування у розшуку. Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур прикордонники передали чоловіка представникам Національної поліції України для подальшої перевірки", – розповіли прикордонники.

Таким чином, зазначає ДПСУ, інформація про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що на кордоні України затримали хасида з подвійним громадянством, який прибув до Умані на Рош га-Шана. За наявними даними, 49-річний Йонатан Карлінський Машак народився в Україні та емігрував до Ізраїлю близько 14 років тому. Він є громадянином Ізраїлю та батьком шести дітей.

Дружина Машака підтвердила його мобілізацію. У посольстві їй заявили, що все відбулося згідно із законом, але постараються допомогти.