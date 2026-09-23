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Кількість загиблих унаслідок атаки на Київ зросла до двох, постраждали 22 людини – мер

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Кількість загиблих унаслідок атаки на Київ зросла до двох, постраждали 22 людини – мер
Фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки на столицю загинули двоє людей, ще 22 мешканці Києва постраждали, 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Уже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув. Постраждали 22 мешканці міста. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень", – зазначається в повідомленні Кличка, поширеному у Телеграм-каналі в середу.

Раніше пресслужба КМВА повідомляла про 13 постраждалих та одну загиблу внаслідок ворожої атаки.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки вранці в середу зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. У Голосіївському районі ворожий БпЛА влучив в АЗС, горіло складське приміщення, уламками пошкоджено ремонтну майстерню та декілька автомобілів. У Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА в АЗС, пожежі на іншій АЗС та двоповерховій недіючій будівлі. У Шевченківському районі пошкоджено будівлю бізнес-центру. У Солом'янському районі загорілося транспортне підприємство, а БпЛА впав на будівлю магазину.

#київ #жертви #атака
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