Освітній комітет Ради виступає проти зменшення в держбюджеті-2027 субвенції на укриття в закладах освіти

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій виступає проти зменшення в проєкті державного бюджеті на 2027 рік субвенції на будівництво укриттів в закладах освіти.

"Складна дискусія. Укриття точно треба робити, але ми повинні проаналізувати всю ефективність за весь період виділення коштів на укриття. Яким чином використовуються кошти, і чи ми досягаємо відповідної мети – створення покращених умов для здобуття освіти нашими дітьми. Чи ми витратили кошти, але чи діти вчаться чи не вчаться в цих укриттях", – сказав перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на комітеті Ради з питань освіти в середу, відповідаючи на питання голови комітету Сергія Бабака, чому в проєкті держбюджету на 2027 рік закладено на 2,3 млрд грн менше коштів на будівництво укриттів в закладах загальної середньої освіти (в 2026 році – 6 млрд, в проєкті на 2027 рік – 3,7 млрд грн – ІФ-У).

За його словами, щороку Мінфін бачить суттєве недовикористання даних коштів, зокрема в поточному році вірогідно субвенція теж не буде використана повністю.

В свою чергу Бабак наголосив, що дану субвенцію необхідно збільшувати, або хоча б залишити на рівні поточного року.

"Мені здається, це – політичне самогубство: зменшити кількість грошей, які закладаються на укриття… Ми будемо наполягати, щоб повернули за будь яку ціну", – додав він.

Зі свого боку заступниця міністра освіти Анастасія Софієнко констатувала, що в минулому році субвенція на укриття була використана орієнтовно на 70%.

Джерело: https://www.youtube.com/live/gXd-3gtdo8Y?si=FBvbMbRD3cuRa6d6