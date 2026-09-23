Бутенко: Ми не пропонуємо скорочувати тривалість всіх уроків до 35 хв

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко пояснив, що означають рекомендації щодо коригування тривалості уроків у зв'язку з тривалими повітряними тривогами.

"Відучора соцмережами шириться фрагмент з ефіру на одному з телеканалів щодо можливості скорочення уроків. Та важливо зрозуміти контекст розмови з журналістами, в якому були сказані ці слова. Ми не пропонуємо скорочувати тривалість всіх уроків до 35 хвилин. Ми говоримо про те, як організувати навчання, коли діти годинами перебувають в укриттях, не сплять через нічні обстріли й приходять до школи виснаженими", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він зазначив, що сьогодні українські школи працюють у дуже різних безпекових умовах через повітряні тривоги, і система освіти не може ігнорувати фізичний та психоемоційний стан дітей.

"Але водночас маємо зробити все, щоб діти продовжували здобувати якісну освіту. Саме тому на запит учителів ми разом із педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробили методичні рекомендації, які дають школам можливість гнучкіше організовувати навчання під час тривалих і повторюваних повітряних тривог", – додав він.

За його словами, гнучка тривалість уроків означає, що якщо діти тривалий час навчаються в укритті, учитель може адаптувати заняття, зокрема скоротити його тривалість, зважаючи на вік та психоемоційний стан учнів, але при цьому важливо відповідно адаптувати навчальний матеріал, щоб учні досягли результатів, передбачених освітньою програмою.

"Коригування розкладу. Якщо через тривалу повітряну тривогу учні пропустили заняття, у початковій школі можна змінити їхню послідовність, щоб після відбою приділити необхідний час предметам, які потребують більшої концентрації та безпосередньої роботи з учителем. У базовій і старшій школі це також можливо, однак потребує завчасного опрацювання керівництвом закладу різних сценаріїв коригування розкладу", – написав міністр.

Бутенко наголосив, що ці рекомендації не є наказом, а лише інструментом для педагогів.

"Окремо хочу нагадати: Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервного заняття – 35 хвилин для першого класу, 40 хвилин для 2-4 класів і 45 хвилин для 5-11(12) класів. Це не означає, що кожен урок за будь-яких обставин обов'язково має тривати саме стільки. Ми рекомендуємо директорам шкіл заздалегідь передбачати різні сценарії організації навчання на випадок тривалих тривог і залишаємося на постійному зв'язку з регіонами, щоб допомагати в цьому", – заявив очільник відомства.

Також він нагадав, що законом про загальну середню освіту передбачена можливість для закладу гнучко організовувати освітній процес, зокрема коригувати тривалість занять.

"Я довіряю нашим учителям і керівникам шкіл. Саме вони щодня бачать стан дітей, знають можливості своїх закладів і розуміють, як організувати навчання за конкретних обставин. Завдання міністерства – дати їм зрозумілі рекомендації та передбачити необхідну гнучкість і звісно, ж допомогти в цьому процесі. Ми не можемо передбачити, скільки триватиме наступна повітряна тривога. Але можемо заздалегідь підготуватися до різних сценаріїв, щоб у кожному з них зберегти найважливіше: безпеку дітей, їхнє здоров'я та можливість продовжувати навчання", – написав міністр.