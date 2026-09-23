РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Києва, пошкоджено пасажирські потяги – Матернова

Внаслідок ранкового російського удару по Києву пошкоджено пасажирські потяги та залізничні об'єкти, повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

На фото, оприлюднених Матерновою в соцмережі X, видно палаючі пасажирські потяги та сильне задимлення поблизу залізничної інфраструктури. "Доброго ранку з України. Ось такий краєвид сьогодні відкривається з вікон Делегації ЄС. Поруч горять будівлі", – написала вона.

Вона також повідомила, що горять пасажирські потяги та залізничні об'єкти, а люди, які їдуть на роботу або повертаються додому, стають жертвами атак: "Горять пасажирські потяги та залізничні об'єкти. На людей, які їдуть на роботу або повертаються додому, нападають. Тільки у 2026 році було пошкоджено понад 260 українських локомотивів".

За словами Матернової, вранці Росія завдала удару по двох АЗС та складах у Києві. Також об'єктами атаки стала залізнична інфраструктура столиці.

Як приклад наслідків атаки Матернова навела поранення залізничника, який повертався додому після зміни. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що чоловік дістав осколкові поранення і наразі перебуває в лікарні.

"Звичайна людина, яка поверталася з роботи. Ось так цивільні особи стають жертвами цієї війни", – наголосила Матернова.