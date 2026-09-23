Китай може вплинути на РФ через припинення закупівель її енергоносіїв – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що тиск Китаю на Росію може створити можливість для завершення війни.

"Якщо Китай вирішить відреагувати щодо Росії, гадаю, у нас теж з'явиться шанс (закінчити війну – ІФ-У)", – сказав Зеленський у інтерв'ю для Wall Street Journal.

За його словами, Росія значною мірою тримається на економічних зв'язках з Індією, Туреччиною та Китаєм, зокрема на закупівлі російських енергоносіїв.

"Якщо ці сторони зупиняться – тобто якщо припиниться ця торгівля, закупівля енергоносіїв, – цілком зрозуміло, що Росія зупинить цю війну", – заявив президент.

Джерело: https://www.youtube.com/live/eoTl7pqYALo?si=t17aunSze1ot5i1G