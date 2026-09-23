РФ цього року захопила близько 890 кв. км, Україна деокупувала 800 кв. км – Зеленський

Росія цього року захопила близько 890 кв. км української території, тоді як Україна деокупувала близько 800 кв. км, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього року він (Путін – ІФ-У) захопив близько 890 квадратних кілометрів, а ми деокупували 800. Тобто на різних напрямках він здобув додаткові 90 – ну, скажімо, 100 – квадратних кілометрів за рік", – сказав Зеленський в інтерв'ю для Wall Street Journal.

За його словами, це значно менше, ніж територіальні здобутки РФ у попередні роки, коли російські війська захоплювали по 3-4 тис. кв. км на рік.

Зеленський також заявив, що російські втрати становлять близько 270 тис. осіб, які, за його словами, вже не повернуться на фронт.

"Можна зрозуміти ціну цих 100 кілометрів – вона дуже висока. Він (Путін – ІФ-У) не перемагає і не програє, але його суспільство втрачає людей і гроші заради якихось 100 кілометрів", – сказав президент.