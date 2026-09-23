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Трамп може вдатися до рішучіших кроків проти Путіна, якщо не буде енергетичного перемир'я – Зеленський

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Трамп може вдатися до рішучіших кроків проти Путіна, якщо не буде енергетичного перемир'я – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Дональд Трамп може вдатися до рішучіших кроків для тиску на Володимира Путіна, якщо не буде домовленості про енергетичне перемир'я, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Гадаю, він (Трамп – ІФ-У) спробує домовитися про певне "енергетичне перемир'я" чи щось подібне; якщо ж ні, то, сподіваюся, він вдасться до рішучіших кроків, щоб натиснути на Путіна. Інакше Путін не зупиниться", – сказав Зеленський у інтерв'ю для Wall Street Journal.

За словами президента, він обговорював із Трампом санкції проти Росії під час зустрічі у вівторок.

"Вважаю, що дієвими є лише тиск і санкції, які мають на нього (Путіна – ІФ-У) значний вплив, а також внутрішні чинники – реакція пересічних громадян", – зазначив Зеленський.

Він також подякував за двопартійну підтримку законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, зазначивши, що це відкриває президенту США шлях до запровадження санкцій.

Джерело: https://www.youtube.com/live/eoTl7pqYALo?si=t17aunSze1ot5i1G

#рф #трамп #зеленський
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