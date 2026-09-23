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Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, склад БпЛА підрозділу "Рубікон" та інші об'єкти росіян – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, склад БпЛА підрозділу "Рубікон" та інші об'єкти росіян – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 22 вересня та в ніч на 23 вересня 2026 року уразили низку важливих об'єктів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника. Також на Донеччині, у районі населеного пункту Волноваха, уражено склад БпЛА підрозділу "Рубікон", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, українські воїни били по об'єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника. У районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області – склади матеріально-технічних засобів.

У районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БпЛА.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", – наголосили в Генштабі.

#обєкти #росія #ураження
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