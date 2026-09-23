Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна вважає дивним рішення ЄС зняти санкції з Усманова та Фрідмана – уповноважений президента

1 хв читати
Додати як джерело
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна вважає дивним рішення Європейського Союзу не продовжувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Ми вважаємо дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. Росія продовжує війну, а їхні зв'язки з Кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли", – сказав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він зазначив, що це рішення ухвалене на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення санкційного законопроєкту сенатора Ліндсі Грема.

"Росія намагається розколоти єдність ЄС, і важливо не дати цій тріщині розійтися та перетворитися на послаблення спільної санкційної політики. Скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою", – наголосив Власюк.

За його словами, Україна пропонуватиме нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

"Зараз важливо зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію", – наголосив він.

Водночас Власюк привітав рішення ЄС продовжити на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

#власюк #санкції #єс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває всі стрічки новин на своєму сайті www.interfax.com.ua через технічні проблеми, які виникли у провай…

Читати
США позитивно налаштовані допомогти Україні з перехоплювачами, але поки конкретних відповідей немає – Зеленський

США позитивно налаштовані допомогти Україні з перехоплювачами, але поки конкретних відповідей немає – Зеленський

США готові допомогти Україні з виробництвом перехоплювачів, але конкретної відповіді щодо цього поки немає, заявив президент України Володимир Зеленс…

Читати