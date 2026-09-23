Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою – ЗМІ

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою через розбіжності щодо подальшої бюджетної та оборонної підтримки України, повідомляє Bloomberg.

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела напружену зустріч із Володимиром Зеленським у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у вівторок, повідомила особа, поінформована про перебіг переговорів. За словами цієї особи, українська сторона висловила занепокоєння щодо перспектив ескалації з боку Росії взимку за умов обмежених можливостей протиповітряної оборони для захисту українських міст", – йдеться в повідомленні.

Представники ЄС, зі свого боку, заявили Україні, що перед виділенням додаткового фінансування їм необхідно побачити прогрес у підготовці нового законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українського законодавства до законодавства ЄС.

Українська сторона також висловила обурення рішенням ЄС скасувати санкції щодо двох російських олігархів у межах домовленості про продовження санкцій.

Наголошується, що Україна попросила союзників допомогти закрити непередбачену бюджетну прогалину обсягом близько 26 млрд євро ($30 млрд) та закликала ЄС пришвидшити виплату кредиту на 90 млрд євро, який має забезпечити Україну фінансуванням до кінця наступного року.

ЄС виступив проти деяких українських розрахунків і запропонував, щоб будь-яке додаткове фінансування надали інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія.

Як повідомлялося, Зеленський також повідомив, що Україна працює з ЄС над покриттям дефіциту фінансування оборони. За його словами, українська та європейська сторони готують відповідні рішення, а їхні команди мають зустрітися через 7-10 днів.

Окрім того, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським пов'язала подальшу бюджетну підтримку України з просуванням реформ у Верховній Раді.

Ляєн за підсумками зустрічі заявила, що Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України. За її словами, нова протиракетна програма ЄС та України може допомогти швидко наростити обсяги виробництва.

"На вас чекає ще більше оборонної підтримки. А в міру просування реформ у Верховній Раді – і більше бюджетної підтримки. У цьому календарному році у нас ще є 37 млрд євро", – написала вона в дописі в соціальній мережі Х.