Україна готова до підписання угоди зі США щодо захисту від безпілотників – ЗМІ

Україна готова підписати історичну угоду з США про захист від безпілотників, повідомляє CBS News. За даними джерел, обізнаних з ситуацією, президент України Володимир Зеленський готовий підписати угоду на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться цього тижня в Нью-Йорку.

Разом з тим, за словами джерел, угода може бути укладена пізніше, коли до цього будуть готові США.

"Джерела, обізнані з деталями угоди щодо дронів, зазначають, що вона вийде за межі укладення контрактів із кількома українськими компаніями. Натомість вона створить ширші рамки для провідних українських оборонних компаній, щоб вони могли безпосередньо співпрацювати з американськими партнерами та американськими збройними силами", – йдеться у повідомленні.

Протягом останніх місяців зусилля Вашингтона щодо засвоєння досвіду, отриманого в ході безпілотної війни в Україні, були нерівномірними. У серпні Армія США розформувала батальйон безпілотників, завданням якого було вивчення досвіду безпілотної війни в Україні. Двоє з найвідоміших прихильників цього підрозділу – колишній начальник штабу армії генерал Ренді Джордж та колишній командувач Збройних сил США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью – на початку цього року були звільнені або змушені піти у відставку.

Однак Пентагон також вжив заходів для розширення власного арсеналу безпілотників. В рамках американської програми "Drone Dominance Program" американські та окремі іноземні компанії – насамперед українські – були запрошені до участі в конкурсі на отримання контрактів на постачання дронів для збройних сил США. Програма розраховує закупити понад 200 000 дронів до 2027 року.

Компанія "Skyfall", один із найбільших українських виробників дронів, на початку цього року виграла перший етап відбору в рамках програми. Perennial Autonomy та Neros – ще один американський виробник, що має представництва в Україні – перемогли у другому раунді

Дебора Фейрламб, партнерка-засновниця Green Flag Ventures, американської венчурної компанії, що інвестує в українські оборонні технології, зазначила, що найважливіший урок для США та їхніх союзників полягає в тому, що перевага України полягає не лише в самих дронах, а й у програмному забезпеченні, операторах та командах, які постійно їх адаптують.

"Існує певне хибне уявлення, що достатньо просто придбати технологію, і вона якось сама запрацює. Насправді Захід повинен краще усвідомити, що справа не лише в наявності технології. Важливо те, як цю технологію використовують. І саме тут знання, навички та досвід України дійсно мають передаватися разом із нею. Це не просто гвинтівка, яку можна просто навести й вистрілити", – заявила вона.

Фейрламб зазначила, що цінність угоди залежатиме від можливості передати разом із технологіями також оперативний досвід України.

"Значна частина того, що стосується використання дронів на полі бою – чи то в наступальних, чи то в оборонних цілях – насправді вимагає величезного обсягу координації, оперативного планування, розуміння обстановки та взаємодії між операторами дронів. Існує цілий ланцюг подій, що відбуваються паралельно з використанням дронів, на які люди, так би мовити, не звертають уваги, – але це є абсолютно невід'ємною частиною розуміння українцями того, як саме вони використовують дрони", – резюмувала експерт.