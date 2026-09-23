У Солом'янському районі Києва загорілося транспортне підприємство, є влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю

Унаслідок ранкової російської атаки в Києві виникли пожежі в декількох районах столиці, зокрема в Солом'янському районі, де сталося загоряння на одному з транспортних підприємств, повідомила пресслужба ДСНС України в середу.

У Солом'янському районі, за даними ДСНС, сталася пожежа на одному із транспортних підприємств: "Солом'янський район: сталася пожежа на одному із транспортних підприємств".

На відео, поширених пабліками в мережі, видно великий стовп диму в районі місця влучання. За повідомленнями пабліків, зафіксовано три удари поблизу об'єкта транспортної інфраструктури, попередньо – поблизу залізничного вокзалу в столиці.

Крім пожежі на транспортному підприємстві, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про падіння БпЛА на будівлю магазину в районі столиці.

"У Солом'янському районі БпЛА впав на будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Пізніше Кличко повідомив про влучання БпЛА у Солом'янському районі у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

У Дарницькому районі, за інформацією ДСНС, сталася пожежа на одній з АЗС, двох постраждалих передали медикам. На іншій локації загорілася двоповерхова недіюча будівля. Одна людина від отриманих на місці травм померла в лікарні.

У Голосіївському районі на одній із локацій горіло складське приміщення, за іншою адресою зафіксовано влучання російського БпЛА в АЗС.

Як повідомлялося, раніше, реагуючи на інформацію про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, АТ "Укрзалізниця" повідомило, що вокзал не пошкоджено.