В офісі Мінінфраструктури проводяться слідчі дії щодо директора департаменту політики відновлення, пов'язані з його діяльністю на попередньому місці

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомило про проведення 23 вересня слідчих дій в офісі відомства щодо директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року, зазначивши, що вони пов'язані з його діяльністю на попередньому місці роботи та не стосуються роботи в міністерстві.

"Сьогодні зранку в офісі Міністерства проводяться слідчі дії, не пов'язані з роботою відомства", – йдеться у повідомленні Мінінфраструктури у телеграм-каналі в середу.

У міністерстві уточнюють, що за наявною інформацією, йдеться про ймовірне отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб'єктів господарювання під час роботи директора департаменту на попередньому місці, водночас обставини, які розслідуються, не пов'язані з його роботою в міністерстві.

У відомстві наголосили, що міністерство надає усю необхідну інформацію правоохоронним органам, а також сприяє проведенню слідчих дій.

Окремо в Мінінфраструктури додали, що з огляду на характер підозр, що стосуються діяльності посадовця на попередньому місці роботи, сьогодні буде ухвалено рішення про його відсторонення від виконання посадових обов'язків. За результатами розслідування та перевірок будуть ухвалені кадрові рішення згідно із законодавством.

Серед іншого, у міністерстві проходить внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди.

В Мінінфраструктури наголошують, що будь-які факти можливих зловживань мають бути належним чином розслідувані, незалежно від посади чи прізвища.

"Розраховуємо на швидке, повне та об'єктивне розслідування. Якщо з'явиться додаткова підтверджена інформація, повідомимо про неї окремо", – йдеться у заяві відомства.

За даними на сайті Мінінфраструктури, посаду директора департаменту політики відновлення займає Віктор Стеблиненко. Згідно з його електронною декларацією за березень 2026 року, до роботи в міністерстві він займав посаду начальника управління з питань санкційної політики секретаріату Кабінету міністрів України.