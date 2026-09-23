У Києві помер чоловік, травмований внаслідок атаки БпЛА по АЗС

Внаслідок ранкової атаки на Київ із застосуванням БпЛА в лікарні помер 42-річний чоловік, який дістав травми внаслідок обстрілу АЗС у Дарницькому районі Києва, повідомила столична прокуратура у телеграм-каналі.

У свою чергу пресслужба Київської міської військової адміністрації уточнила, що станом на 10:00 через ворожу атаку на столицю загинула 1 особа та постраждали 7 осіб.

Пізніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 4 постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки вранці в середу зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Ворожі БпЛА влучили у дві АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах, а також будівлю бізнес-центру. Зокрема, уламками пошкоджено ремонтну майстерню та декілька автомобілів.