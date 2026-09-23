Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві помер чоловік, травмований внаслідок атаки БпЛА по АЗС

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві помер чоловік, травмований внаслідок атаки БпЛА по АЗС
Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок ранкової атаки на Київ із застосуванням БпЛА в лікарні помер 42-річний чоловік, який дістав травми внаслідок обстрілу АЗС у Дарницькому районі Києва, повідомила столична прокуратура у телеграм-каналі.

У свою чергу пресслужба Київської міської військової адміністрації уточнила, що станом на 10:00 через ворожу атаку на столицю загинула 1 особа та постраждали 7 осіб.

Пізніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 4 постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки вранці в середу зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Ворожі БпЛА влучили у дві АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах, а також будівлю бізнес-центру. Зокрема, уламками пошкоджено ремонтну майстерню та декілька автомобілів.

#київ #смерть #лікарня #постраждалий
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

США позитивно налаштовані допомогти Україні з перехоплювачами, але поки конкретних відповідей немає – Зеленський

США позитивно налаштовані допомогти Україні з перехоплювачами, але поки конкретних відповідей немає – Зеленський

США готові допомогти Україні з виробництвом перехоплювачів, але конкретної відповіді щодо цього поки немає, заявив президент України Володимир Зеленс…

Читати