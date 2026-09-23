Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжя

1 хв читати
Додати як джерело
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжя
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав ліквідувати наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжя.

"Цієї ночі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місці ліквідації наслідків чергової атаки в Запоріжжі", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери в координації з іншими спеціальними службами провели обхід території, надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Вони також чергували на локації, що була пошкоджена внаслідок російської атаки, для оперативного реагування й допомоги за потреби.

За інформацією ДСНС України, внаслідок нічного російського удару по Запоріжжю постраждали двоє людей. Через влучання виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 6 000 кв. м. Через загрозу повторних атак роботи на місці періодично призупинялися.

#допомога #тчху #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

США позитивно налаштовані допомогти Україні з перехоплювачами, але поки конкретних відповідей немає – Зеленський

США позитивно налаштовані допомогти Україні з перехоплювачами, але поки конкретних відповідей немає – Зеленський

США готові допомогти Україні з виробництвом перехоплювачів, але конкретної відповіді щодо цього поки немає, заявив президент України Володимир Зеленс…

Читати