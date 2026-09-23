Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав ліквідувати наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжя.

"Цієї ночі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місці ліквідації наслідків чергової атаки в Запоріжжі", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери в координації з іншими спеціальними службами провели обхід території, надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Вони також чергували на локації, що була пошкоджена внаслідок російської атаки, для оперативного реагування й допомоги за потреби.

За інформацією ДСНС України, внаслідок нічного російського удару по Запоріжжю постраждали двоє людей. Через влучання виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 6 000 кв. м. Через загрозу повторних атак роботи на місці періодично призупинялися.