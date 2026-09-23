Працівник "Укрзалізниці" отримав уламкові поранення під час ворожої атаки на Київ

Працівник АТ "Укрзалізниця" (УЗ), повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення під час ворожої атаки на Київ.

Як повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook в середу, наразі постраждалий перебуває в лікарні, йому надається уся необхідна допомога.

За його словами, українцям слід бути у ці дні та й завжди обачними біля залізничних обʼєктів та переходити в укриття за будь-якого рівня тривоги.

"Нагадаємо: і за жовтого рівня посадка та висадка пасажирів - лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме - на Дарниці", - додали в "Укрзалізниці".

Зазначається, якщо у зв’язку з безпековими питаннями пасажир затримується на відповідний рейс, УЗ здійснить повернення 100% вартості квитка.

Голова правління також наголосив, що наслідки атак усуваються, серед іншого здійснюється відведення пасажирів при повторних загрозах через що є вплив на вчасність відправки поїздів з Києва.

Згідно із сайтом "Укрзалізниці", станом на 09:44, найбільшу затримку у русі має поїзд №233/234 Кривий Ріг-Головний – Чернівці та №293/294 Кривий Ріг-Головний - Рахів – на 8 год, 5 хв, тоді як потяг №109/110 Миколаїв Пас. – Львів затримується на 6 год, 50 хв, а №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль та №3/4 Дніпро-Головний – Ужгород – на 6 год, 4 хв.