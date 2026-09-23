З Грузії в Україну екстрадували підозрюваного в переправленні через кордон близько 40 військовозобов'язаних

З Грузії в Україну 21 вересня екстрадовано чоловіка, якого підозрюють в участі у злочинній організації та організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, повідомив Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, з листопада 2022 року по серпень 2023 року учасники злочинної організації організували незаконне переправлення через кордон близько 40 осіб. За незаконний виїзд чоловіків призовного віку вони, за версією слідства, отримували від 1400 до 5000 доларів США за одну особу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у середу.

Як встановлено, підозрюваний був активним учасником злочинної організації та діяв із корисливих мотивів. Йому інкримінують участь у злочинній організації, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

"Після викриття злочинної діяльності чоловік почав переховуватися за межами України та був оголошений у міжнародний розшук. Згодом його затримали компетентні органи Грузії. Після проходження необхідної екстрадиційної процедури ухвалено рішення про його видачу Україні", – розказали в пресслужбі.

За даними Офісу генпрокурора, це вже 10-та екстрадиція в Україну у 2026 році осіб, яких розшукували за злочини, пов'язані з незаконним переправленням громадян через державний кордон. Раніше таких осіб екстрадували з Польщі, Німеччини, Чехії, Румунії та Молдови.